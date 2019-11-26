РИАМО - 26 ноя. В московском Театре Луны 28 ноября состоится мировая премьера авторского проекта Сергея Проханова «Маки», говорится в сообщении пресс-службы театра.

«Спектакль рассказывает о шахматном поединке века: матче между величайшими шахматистами – кубинцем Хосе Раулем Капабланкой и русским гением Александром Алехиным. Они были противоположностями – как Моцарт и Сальери. Но одно объединяло их: век этих двух великих гроссмейстеров оказался ярким, но быстротечным, подобно жизни нежных алых цветков мака», – говорится в сообщении.

Постановка в жанре исторической драмы представляет собой синтез различных театральных приемов. В оригинальной и по-своему уникальной театральной истории этапы знаменитой шахматной «дуэли» филигранно переплетаются с биографическими фактами и любовной лирикой.

«Герои то движутся в ритме обжигающей сальсы, то бьются о «голые скалы» музыки Шуберта и погружаются в мистические музыкальные миры Бориса Гребенщикова и Сергея Курехина», – отмечается в материале.

В спектакле играют Елена Кондулайнен, Олег Марусев, Александр Песков, Максим Щеголев и другие любимые зрителями артисты.