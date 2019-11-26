РИАМО - 26 ноя. Работы по бетонированию основных конструкций тоннеля на съезде с Киевского шоссе завершено, параллельно ведутся работы по строительству еще одного путепровода тоннельного типа, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства Москвы.

«Мы завершили бетонирование основных конструкций тоннеля на съезде с Киевского шоссе к ТПУ «Саларьево» при движении от центра города. На данном съезде ведется строительство двух путепроводов тоннельного типа. На втором бетонирование выполнено на 50%, планируется завершить до конца года», - сказал руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

В настоящий момент в тоннеле ведут фасадные работы, а также монтируют системы жизнеобеспечения. Кроме того, проводят благоустройство прилегающей территории.

Параллельно ведут работы по строительству еще одного путепровода тоннельного типа на боковом проезде при движении в сторону центра города.

Все работы ведутся по проекту строительства дороги, соединяющей улицу Авиаторов с улицей Родниковая, в рамках которого даже запланирована реконструкция двухуровневой транспортной развязки на пересечении улицы Родниковой с Киевским шоссе. Всего планируют построить 13,1 километра дорог, в том числе четыре путепровода протяженностью 2,4 километра.

«Работы по реконструкции транспортной развязки на пересечении улицы Родниковой с Киевским шоссе ведутся по поручению мэра Москвы Сергея Собянина для улучшения транспортного обслуживания территории ТПУ «Саларьево», - добавил Бочкарев.