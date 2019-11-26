РИАМО - 26 ноя. С 18 по 22 ноября Госжилинспекция выявила свыше 2,1 тысячи нарушений жилищного законодательства на территории Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы надзорного органа.

«Госжилинспекция обследовала более 2,1 тысячи многоквартирных домов и выявила 2130 нарушений жилищного законодательства. Выдано 82 предписания об их устранении и составлено 112 протоколов об административной ответственности», – сказала руководитель Госжилинспекции региона Ольга Федина.

За неделю в Московской области зафиксировано исполнение 102 требований ранее выданных предписаний. Наибольшее количество из них – 32 – выполнены в Одинцовском городском округе. Еще 20 – в городском округе Серпухов.

Больше всего протоколов на минувшей неделе жилищные инспекторы составили в городском округе Воскресенск. Там в отношении УК составлены 12 административных дел. В Сергиево-Посадском городском округе несвоевременное предоставление сведений в Госжилинспекцию обернулись девятью административными делами. В городском округе Электросталь восемь административных дел возбуждены в отношении УК.

В течение прошедшей недели государственные жилищные инспекторы выявили неисправные входные двери, незапертые подвалы и чердаки более чем в 500 домах. Больше всего их в Раменском городском округе (57) и Домодедове (56).

Незакрытые тепловые контуры зафиксированы в 290 домах. Наибольшее их количество находится на территории городских округов Люберцы (56), Подольск (36) и Котельники (25).

220 обследованных домов имели местные разрушения облицовки, трещины в штукатурке, повреждение несущих конструкций балконов и водосточных труб. Больше всего их расположено в городских округах Фрязино (76), Королев (51) и Краснознаменск (25).

На устранение всех нарушений выданы предписания, исполнение которых Госжилинспекция Московской области проверит в установленные сроки.