РИАМО - 26 ноя. В Подмосковье против гриппа привили более 2,6 миллиона человек, что составляет почти 37% от населения региона, прививку можно сделать в медорганизациях и мобильных пунктах, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Московской области.

Сейчас уровни заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями в целом по региону не превышают пороговых значений. В циркуляции выявляются респираторные вирусы негриппозной этиологии (вирусы парагриппа, аденовирусов, РС-вирусов и другие).

«В Московской области продолжается прививочная кампания против гриппа. По данным оперативного мониторинга, привито более 2,672 миллиона человек (36,9% от населения), в том числе детей 841915. За счет средств работодателей привито более 97 тысяч человек (3,7% от числа привитых)», — говорится в сообщении.

Прививку можно сделать в медицинской организации по месту прикрепления полиса ОМС. Руководители организаций могут отправить своих сотрудников на вакцинацию по договору с медицинскими организациями, у которых есть лицензия.

В 26 округах Подмосковья также работают мобильные пункты вакцинации в торговых центрах и на железнодорожных станциях.