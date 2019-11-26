РИАМО - 26 ноя. Спортсмены из подмосковного Реутова стали участниками первого детского фестиваля ЦСКА по тэг-регби, прошедшего в Москве на стадионе «Олимп», говорится в сообщении пресс-службы главы муниципалитета.

«В мероприятии приняли участие более 280 детей, на поле играли 35 команд. На соревнования приехали регбисты из Москвы, Иванова, Видного, Обнинска, Химок, Красногорска и Реутова. На торжественной церемонии открытия гимн России исполнила ученица школы №3 города Реутов Евгения Киндина», - говорится в сообщении.

По данным Реутовского информагентства, стадион «Олимп» в столичном районе Новокосино собрал под своей крышей мальчиков и девочек от четырех до 13 лет. В следующем году организаторы планируют увеличить количество участников фестиваля до 1,5 тысячи. Мероприятие было проведено совместными усилиями регби-клуба ЦСКА, департамента спорта города Москвы и «Центра Олимпийской подготовки» Москомспорта в рамках популяризации регби, как олимпийского вида спорта.

Мероприятие посетил капитан сборной России по регби, игрок регби-клуба ЦСКА Василий Артемьев. А общую тренировку провел лично руководитель Академии регби ЦСКА, капитан регби-клуба ЦСКА, чемпион России по регби-15 Петр Ботнараш.

Тэг-регби – это бесконтактная форма игры, позволяющая приобрести ключевые для регбистов навыки.