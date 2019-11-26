РИАМО - 26 ноя. Сервисами Московской электронной школы (МЭШ), согласно данным опроса, удовлетворены более 85% москвичей, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

С 3 октября по 4 ноября на портале «Активный гражданин» прошло голосование, в ходе которого москвичи могли выразить свое мнение о МЭШ. В голосовании приняли участие 175,8 тысячи человек, из которых определенный ответ дали 107,3 тысячи человек.

«Таким образом, 85,4% участников голосования одобрили сервисы Московской электронной школы. Среди участников голосования было 6,6 тысячи учителей, 6,3 тысячи школьников и 62,1 тысячи родителей», – говорится в сообщении.

Проект МЭШ стартовал 2016 году в настоящее время охватывает все школы столицы. В общем доступе библиотеки МЭШ содержится свыше 770 тысяч электронных учебных материалов, а к электронному дневнику ежедневно обращаются более 500 тысяч родителей.

Активное развитие МЭШ продолжается – за последнее время появилось множество новых сервисов и возможностей, более удобным стал дизайн и интерфейс ресурса.