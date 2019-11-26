РИАМО – 26 ноя. В Центральной городской клинической больнице подмосковного Реутова установили новое эндоскопическое оборудование, позволяющее выполнять хирургические операции малоинваизивными методами, говорится в сообщении пресс-службы главы муниципалитета.

Современная эндоскопическая аппаратура установлена 25 ноября в стационаре №2 больницы Реутова.

«Она позволяет выполнять ряд сложных операций без глубоких надрезов, обеспечивая меньшее вмешательство в организм пациента. С помощью подобных малоинвазивных технологий уже проводятся операции как для жителей Реутова, так и для пациентов из других городов Московской области, где данные виды помощи не оказываются ввиду отсутствия оборудования или специалистов», – говорится в сообщении.

По данным Реутовского информагентства, несколько единиц ранее закупленной техники сейчас находятся в ремонте, однако новые аппараты полностью покрывают существующие потребности, а также обладают высокими техническими характеристиками, что уже позволило улучшить качество и объемы диагностики.