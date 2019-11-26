РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 ноя. В подмосковном Подольске создали 1 639 советов многоквартирных домов (МКД), это 99,5% от необходимого, они будут заниматься в том числе контролем за содержанием и текущим ремонтом жилищного фонда, сообщается на сайте администрации городского округа.

«В Подольске создали 1 639 советов (МКД) из 1 648 необходимых в соответствии с законодательством. В данный момент показатель составляет 99,5%. Действующие cоветы МКД показали свою высокую значимость в вопросах контроля за содержанием и текущим ремонтом жилищного фонда. Создание таких советов действительно необходимо», - говорится в сообщении.

Советы многоквартирных домов пока не выбраны по следующим адресам: микрорайон Климовск, улица Серпуховская, 7 при УК МУП «СЕЗ»; улица Юбилейная, 11А и 11Б при УК ООО «Главстройэксплуатация»; улица Силикатная, 7 при УК ООО «НИИЦемент»; улица Кольцевя, 3 при УК ООО «Южный парк»; Бородинский бульвар, 7 и 17 при УК ООО «Любимый дом»; улица Плещеевская, 42, корпус 1 и 2 при УК ООО «Монолит-комфорт».

Представители советов многоквартирных домов в составе экспертной комиссии подписывают паспорт готовности МКД к эксплуатации в осенне-зимний период, акт комиссионной приемки выполненных работ по ремонту подъездов и по капитальному ремонту дома, проводимых в рамках реализации соответствующих региональных программ.