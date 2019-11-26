РИАМО - 26 ноя. В Московском регионе не прогнозируется существенных осадков в ближайшее время, и снежный покров не сформируется, снег, который прошел в столице во вторник днем, скорее, просто создает хорошее настроение, сообщила РИАМО во вторник главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.

Во вторник днем в Москве впервые за долгое время пошел небольшой снег. Из-за него несколько ухудшилась видимость на дорогах.

«Существенного ничего не прогнозируется. У нас сохраняется все-таки антициклональный характер погоды. Сыпется подинверсионный снежок», - сказала Макарова.

По ее словам, такой снег, скорее, создает хорошее настроение, и именно так его стоит воспринимать.