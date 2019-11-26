РИАМО - 26 ноя. На новом участке Люблинско-Дмитровской линии столичной подземки откроют три станции, строительство участка планируют завершить 2022-2023 годах, этот участок линии повысит транспортную доступность для 300 тысяч жителей четырех районов, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«На северо-востоке Москвы продолжается строительство метро. В марте 2018 года мы открыли станцию «Селигерская» и сразу же приступили к следующему участку – продлению Люблинско-Дмитровской линии в Лианозово и Северный», — написал Собянин на своем персональном сайте.

Он уточнил, что длина участка от «Селигерской» до «Физтеха» составит 6,9 километра. Появятся три новые станции: «Улица 800-летия Москвы», «Лианозово» (в перспективе станет крупным ТПУ, который свяжет метро с МЦД-1), «Физтех».

Мэр отметил, что сейчас работы по строительству нового участка метро находятся в начальной стадии. Их планируют завершить в 2022-2023 годах.

Собянин подчеркнул, что город станет ближе и удобнее для 300 тысяч жителей Восточного Дегунина, Бескудникова, Дмитровского и района Северный.