РИАМО - 26 ноя. Сербский молокозавод «Шабац» подписал меморандум о сотрудничестве с министерством сельского хозяйства и продовольствия Московской области, в рамках меморандума создадут завод по производству сербской брынзы и молочных продуктов, передает корреспондент РИАМО.

«Мы принципиально договорились, что он (завод – ред.) будет располагаться на территории Московской области. Отдельно был вопрос по наличию сырьевой составляющей, а именно молока. Была проведена большая работа, мы показали наши хозяйства, которые готовы выступить поставщиками сырья для этого предприятия. С учетом всех условий мы нашли понимание с коллегами и рассчитываем, что предприятие появится на территории Подмосковья в ближайшие два-три года», - сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин.

Производственная мощность первой очереди завода — 75 тонн сербской брынзы и молочных продуктов. Общий объем инвестиций в проект составит порядка 20 миллионов евро. Будет создано 150 новых рабочих мест.

Во вторник в доме правительства Московской области открылся VI Международный агропромышленный молочный форум. Всего в мероприятии участвуют около 300 сельхозпредприятий Подмосковья, а также предприятия и эксперты из 30 стран мира.