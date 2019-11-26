РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) – 26 ноя. Практически все контейнерные площадки на территории подмосковных Котельников оснащены камерами видеонаблюдения, сообщил глава городского округа Андрей Булгаков.

«<…> Практически все контейнерные площадки для раздельного сбора отходов в нашем городе сейчас находятся под видеонаблюдением. Картинка с камер выводится в муниципальный центр управления регионом – это позволяет следить за состоянием площадок, контролировать, соблюдает ли регоператор график вывоза отходов, а также выявлять несанкционированные сбросы мусора», – написал Булгаков в своем Instagram-аккаунте.

Еще одно нововведение, которое есть пока только в Котельниках – специальные кнопки. Они нужны для того, чтобы жители могли оперативно сообщать информацию о ненадлежащем состоянии площадки в администрацию округа.