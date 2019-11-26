РИАМО – 26 ноя. Кофе считают хорошим стимулятором, но употребление этого напитка может оказывать как полезное, так и негативное воздействие на организм: специалисты предупредили, что кофе не стоит пить при некоторых заболеваниях, сообщается на сайте aif.ru.

Как отметила врач-диетолог, член национальной Ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша, кофе не очень подходит для употребления при усталости, так как через какое-то время напиток просто перестанет действовать, и начнется обратный процесс. При это специалисты не советуют пить кофе людям с синдромом хронической усталости.

«Кофе обладает тонизирующим эффектом, а это может приводить в дальнейшем к состоянию повышенной возбудимости. Если человек пьет кофе часто и в больших дозах для того, чтобы взбодриться, то через некоторое время он получит ровно обратный эффект за счет истощения тех медиаторов, которые этот тонус и вызывают. Грубо говоря, нейромедиаторная функция будет нарушена», — сказала Макиша.

Оптимальным для употребления с учетом индивидуальных особенностей организма будут четыре чашки (по 50—80 миллилитров) кофе в день. При этом не рекомендуется пить кофе в больших количествах по утрам, когда в организме происходит выброс кортизола — гормона стресса.

«Кофеин может угнетать его синтез, и тогда со временем организм привыкнет, что ему поставляют вещества для пробуждения, и уже не сможет проснуться без соответствующей дозы кофеина. У человека просто появится кофейная зависимость», — отмечается в материале.

Напиток не рекомендуют употреблять людям с обострениями желудочно-кишечного тракта, например при гастрите или язве. Кофе оказывает влияние и на слизистую желудка.

«Влияние кофе на организм человека, можно сказать, заложено генетически. Условно говоря, пятьдесят на пятьдесят. У кого-то кофе повышает давление, у кого-то — не повышает. Поэтому людям, имеющим проблемы с давлением, нужно выпить чашку кофе и померить давление, чтобы четко понимать, какая у них реакция на напиток. Пить много кофе не рекомендуется никому», — добавила Макиша.