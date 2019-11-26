РИАМО - 26 ноя. При проведении работ в рамках программы реновации в кварталах 78–80, 107–110 Можайского района столицы будут сохранены дома с авторской архитектурой, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

«В проекте особое внимание уделяется сохранению зданий с авторской архитектурой, один из которых будет перепрофилирован в организацию общественного назначения, второй — отремонтирован с сохранением жилой функции. Также город принял решение отреставрировать исторические здания центра преподобного Серафима Саровского, чтобы он продолжал нести свою духовную функцию для жителей района», – сказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

Речь идет в первую очередь о домах, которые находятся по адресам: переулок Петра Алексеева, дом 1 и дом 2.

Всего в рамках программы реновации планируется сохранить 218 домов, которые представляют историческую и архитектурную ценность. Их отбирала рабочая группа, состоящая из специалистов департамента культурного наследия столицы, комитета по архитектуре и градостроительству Москвы, Общественной палаты города, а также представителей общественной организации «Архнадзор».

При проведении реновации в кварталах 78–80, 107–110 Можайского района также будут сохранены действующие здания общеобразовательных учреждений и городской клинической больницы. При этом будут дополнительно построены два детских сада, рассчитанные на 150 мест каждый, и школа на 600 мест. Появится и новый объект культуры с музыкальной школой и клубными помещениями для занятий детей и взрослых.