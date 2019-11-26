РИАМО – 26 ноя. Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому с 1 января 2020 года в стране отменяются ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Признать утратившими силу: указ президента России от 30 мая 1994 года №1110 «О повышении компенсационных выплат отдельным категориям граждан», – следует из указа.

На сегодняшний день ежемесячно выплату в 50 рублей могут получать работающие матери, а также другие родственники, ухаживающие за ребенком, и женщины-военнослужащие, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком.

Также этим указом отменяется начисление выплаты студентам и аспирантам, находящимся в академических отпусках по медицинским показаниям.

Право на все компенсационные выплаты сохранят за теми, кому их назначили до дня вступления в силу данного указа.