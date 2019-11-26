РИАМО - 26 ноя. В подмосковной Электростали построят молочную ферму на 3 тысячи голов дойных коз, соответствующее соглашение во вторник подписали министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин и генеральный директор ООО «Каприка» Екатерина Хлебникова, передает корреспондент РИАМО.

«Соглашение предполагает создание в Электростали в течение 2 лет не только молочной фермы по содержанию 3 тысяч голов фуражных коз, но и цеха по переработке до 10 тонн молока в сутки», - сказал Разин.

Объем инвестиций в проект составляет 1 миллиард рублей.

«Генеральным подрядчиком строительства фермы выступает «Виктория Эстейт». Планируется, что проект будет реализован в три этапа. Ориентировочные сроки запуска первого этапа - 2020 год»,- отметил Разин.

На объекте будет работать более 40 жителей округа.

Во вторник в доме правительства Московской области открылся VI Международный агропромышленный молочный форум, он продлится по 27 ноября.