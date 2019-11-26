РИАМО - 26 ноя. В магазине «Читай-город» ТЦ «Европейский» пройдут встречи с авторами тремя популярных книг – экс-участницей «Дома-2» Ольгой Солнце Николаевой, тренером Алиной Шпак и пластическим хирургом Ксенией Авдошенко, говорится в сообщении пресс-службы «Читай-города».

Ольга Николаева презентует свою книгу «Секреты Инстаграма. Как заработать без вложений» 29 ноября в 19:00.

«Эта книга – собрание последовательных инструкций к тому, как создать популярный блог в Instagram, как начать зарабатывать на этом, а также как сделать из своего имени бренд», — говорится в сообщении.

Встреча с инстаблогером Алиной Шпак стоится 29 ноября в 19:00. Шпак расскажет о своей книге «Ешь, пей, дыши, худей». В ней описаны система создания стройного тела и лучшей жизни с помощью дыхания, энергетические практики, комплексы упражнений.

Медицинский блогер Ксения Авдошенко на встрече с читателями расскажет всю правду о специальности косметического хирурга, но без медицинских малопонятных терминов, а на примерах пациентов и на интересных клинических случаях из своей практики. Ее книга «Пластическая хирургия с изнанки» — первая и единственная книга о пластической хирургии, написанная не для врачей, а для широкого круга читателей. Встреча пройдет 30 ноября в 15:00.

Вход на все мероприятия свободный. ТЦ находится на площади Киевского вокзала, магазин «Читай-город» расположен на четвертом этаже.