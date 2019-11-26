РИАМО - 26 ноя. Власти Подмосковья в лице министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрея Разина и ООО «Звезда Подмосковья» в лице директора Константина Емшанова подписали соглашение о строительстве завода по производству сыров в Дмитровском городском округе.

Согласно соглашению, завод планируют построить в течение двух лет, объем инвестиций составляет 1 миллиард рублей.

«Завод по производству сыров и сухих молочных продуктов на территории агропарка «Сырная долина» будет перерабатывать 146 тысяч тонн сыворотки в год и производить 4,5 тысячи тонн сыра в год», - сказал Разин.

На объекте создадут 70 рабочих мест.

Начало работ по строительству завода запланировано на сентябрь следующего года, срок установки технологического оборудования для переработки сухих молочных продуктов – до 2021 года, срок установки сырной линии – до августа 2022 года.