РИАМО - 26 ноя. Московской канатной дороге 26 ноября исполняется один год, за это время она успела перевезти более 1,5 миллионов человек и стать не просто видом транспорта, но и туристической достопримечательностью, сообщил РИАМО представитель пресс-службы канатной дороги.

«За год пассажирами Московской канатной дороги стали более 1,5 миллионов человек. Канатная дорога используется не только как новая туристическая достопримечательность, но востребована при проведении крупных массовых мероприятий на территории комплекса «Лужники» среди зрителей и болельщиков», - сказал собеседник агентства.

Канатная дорога находится на Воробьевых горах и имеет три станции: «Лужники», «Воробьевы горы» и «Новая Лига», которая несет спортивную функцию.

«Здесь располагается уникальная «стрелка», которая позволяет вывести на линию воздушной дороги кресельные подъемники для горнолыжников и сноубордистов, которые уже совсем скоро выйдут на обновленный склон Воробьевых гор», - добавил собеседник.