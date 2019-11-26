РИАМО - 26 ноя. В Подмосковье рассмотрят вопрос поставки молочной продукции региональных производителей в страны Ближнего востока и Африки, сообщил заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов.

Во вторник в доме правительства Московской области открылся VI Международный агропромышленный молочный форум. Всего в мероприятии участвуют около 300 сельхозпредприятий Подмосковья, а также предприятия и эксперты из 30 стран мира.

«Наши зарубежные гости предложили рассмотреть рынки Ближнего Востока и Африки. В частности, Египет. <...> Мы обязательно будем не только прорабатывать этот вопрос, но поставим задачу фонду внешнеэкономической деятельности сконцентрироваться на этом направлении рынка», - сказал Хромов журналистам по итогам пленарного заседания.

Он отметил, что, в частности, экспортировать можно йогурты, кефир, сыры. Первостепенной задачей является проработка логистики.