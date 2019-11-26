РИАМО - 26 ноя. Неизвестный украл у посетительницы бара на Мясницкой улице iPhone 11 Pro Max стоимостью 124 тысячи рублей, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве.

В полицию с заявлением о краже дорогостоящего смартфона обратилась 27-летняя девушка, которая отдыхала в заведении Dream Bar с 00:30 до 09:00.

«Неизвестный похитил оставленный без присмотра принадлежащий девушке мобильный телефон iPhone 11 Pro Max стоимостью 124 тысячи рублей. После этого злоумышленник скрылся, причинив заявительнице значительный материальный ущерб», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что по факту кражи возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ. Полиция устанавливает подозреваемого.