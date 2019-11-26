РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 26 ноя. Свыше 50 спортивных мероприятий смогут посетить жители Красногорска в период новогодних праздников 2019-2020 годов, сообщил председатель комитета по физической культуре и спорту администрации горокруга Алексей Кокурин.

В администрации Красногорска во вторник состоялось еженедельное совещание главы муниципалитета Эльмиры Хаймурзиной с профильными заместителями. В повестку дня вошли вопросы о снижении задолженности за потребленные ресурсы, а также реализация проекта «Зима в Подмосковье» на территории округа.

«С 15 декабря по 15 января запланировано проведение порядка 50 различных мероприятий. Они будут проходить на территории всего округа. Одним из центральных мест притяжения станет наша ярмарочная площадь, где будет установлен каток. На нем практически каждый день будут проходить различные мероприятия – мастер-классы, соревнования и просто развлекательные мероприятия», - сказал Кокурин.

Он отметил, что покататься на коньках на катке можно будет бесплатно. Будет работать прокат, где за 150 рублей можно будет взять коньки.

«На стадионе «Зоркий» уже функционирует каток. За минувшие выходные его посетили порядка 1,5 тысяч человек», - сказал Кокурин.

По его словам, на территории округа будет работать 41 каток, из них два – с искусственным льдом.

«Думаю, в конце декабря запустим лыжню на лыжном стадионе «Зоркий». Покататься там сможет любой желающий», - добавил Кокурин.

В настоящий момент на стадионе вырабатывают искусственный снег, чтобы любители лыж могли кататься, не дожидаясь настоящих снегопадов.