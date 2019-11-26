РИАМО - 26 ноя. Годовалого ребенка, случайно проглотившего рублевую монету, доставили в Московскую областную больницу имени профессора Розанова в Пушкине, врачам удалось спасти малыша, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Подмосковья.

«На рентгеновском снимке видно очень опасное стояние монеты. Она в любой момент могла провалиться, в том числе в дыхательные пути», - рассказал заведующий первым хирургическим отделением, главный хирург Пушкинского городского округа Александр Юнин.

Перевозить ребенка в другое специализированные медицинские учреждения было в таком состоянии крайне опасно. Врачи приняли решение экстренно разобраться с проблемой на месте своими силам.

Ребенка погрузили в легкий наркоз и с помощью гибкого ларингоскопа и специального зажима достали из пищевода монету. Операция прошла успешно. В настоящий момент ребенок находится в детском хирургическом отделении, в скором времени его выпишут домой.