РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 ноя. В подмосковном Подольске энергетики компании «Россети Московский регион» отремонтировали около 29 километров воздушных линий электропередач, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

Минэнерго России подтвердило готовность группы компаний «Россети» к отопительному сезону 2019-2020 года. Соответствующий приказ был подписан в министерстве энергетики Российской Федерации. Оценка министерства энергетики подтвердила соблюдение «Россетями» всех требований, установленных правилами подготовки к осенне-зимнему периоду, утвержденными соответствующим приказом ведомства.

«На территории городского округа Подольск в распределительной сети было отремонтировано порядка 29 километров воздушных и 1,5 километра кабельных линий, а также заменено 196 опор линий электропередачи. Всего по югу Московского региона был проведен ремонт оборудования свыше 250 трансформаторных подстанций и распределительных пунктов, мачтовых и комплектных трансформаторных подстанций, из них 18 — в городском округе Подольск», - говорится в сообщении.

Для прохождения зимнего максимума нагрузки в компании «Россети Московский регион» был сформирован централизованный аварийный запас оборудования. В Московском регионе обеспечена готовность к работе 121 передвижной электростанции (ПЭС), из них 18 ПЭС базируются в зоне ответственности Южных сетей. В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду на территории Южных сетей было проведено свыше 1200 противоаварийных тренировок.

«Все мероприятия направлены на повышение качества и надежности электроснабжения населения, социально значимых и промышленных объектов юга Подмосковья, в том числе при прохождении периода осенне-зимнего максимума нагрузок в 2019-2020 годах», — пояснил директор филиала «Россети Московский регион» — «Южные электрические сети» Михаил Ежокин.