РИАМО (БАЛАШИХА) - 26 ноя. Итоги работы добровольцев подведут на главном волонтерском мероприятии года - Московском областном форуме в Ледовом дворце Балашихи 29 ноября, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления социальных коммуникаций (ГУСК) Московской области.

Организатор мероприятия - ГУСК Подмосковья. На него соберутся волонтерские организации со всего региона.

«Несмотря на то, что Год добровольца позади, мы продолжаем активно работать с волонтерами. Подмосковье - регион богатый добрыми людьми. Это и более 1,5 тысяч волонтеров Победы, и событийные волонтеры, и более 1,6 тысяч волонтеров-медиков, поисковики, порядка 200 добровольцев Всероссийского студенческого корпуса спасателей Московской области, и более 27 тысяч юнармейцев, и почти 300 тысяч людей, вовлеченных в реализацию проектов, поданных за 7 лет на соискание губернаторской премии «Наше Подмосковье» и направленных на помощь людям и улучшение качества жизни в регионе», - сказала министр по социальным коммуникациям Подмосковья Елена Красная.

Она добавила, что 29 ноября в Балашихе на главном волонтерском мероприятии года - Московском областном форуме добровольцев, на круглом столе будут подведены итоги работы в текущем году и намечены планы на будущий год – год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

В программе форума также торжественная церемония награждения и концертная программа с участием группы «Интонация», лауреатов престижной музыкальной премии «Золотой граммофон».

На образовательных площадках пройдут круглые столы по темам: «Создание и развитие волонтерства среди студентов на территории Московской области», «Как поиск погибших в годы Великой Отечественной войны влияет на формирование личности», «Экологическое волонтерство как способ сохранения окружающей среды и решения экологических проблем».

Также в рамках форума пройдет областной этап интеллектуальной игры «РИСК: разум, интуиция, скорость, команда», на котором встретятся сильнейшие интеллектуалы со всего Подмосковья. Школьники 14-18 лет покажут свои знания по истории своей малой родины - Московской области.

Руководитель регионального штаба ВОД «Волонтеры Победы» региона Александр Печенегин пояснил, что их задача в новом формате - в интерактивно-игровой форме открыть молодежи историю Московской области, рассказать о том, насколько она богата.