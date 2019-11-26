РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 26 ноя. Свыше 103 миллионов рублей долга ресурсоснабжающие организации подмосковного Красногорска оплатили региональным поставщикам газа и электроэнергии с 11 по 23 ноября, сообщил начальник управления ЖКХ администрации городского округа Игорь Гуреев.

В администрации Красногорска во вторник состоялось еженедельное совещание главы муниципалитета Эльмиры Хаймурзиной с профильными заместителями. В повестку дня вошли вопросы о снижении задолженности за потребленные ресурсы, а также реализация проекта «Зима в Подмосковье» на территории округа.

«Общие долги перед региональными поставщиками по состоянию на 24 ноября – 162 миллиона рублей. На прошлой неделе эта цифра была 215 миллионов рублей. В целом за с 11 по 23 ноября оплаты прошли на сумму более 103 миллионов рублей», - сказал Гуреев.

Он добавил, что больше всего долгов на данный момент у ПАО «Красногорская теплосеть» - порядка 96 миллионов рублей, АО «ГТС» - свыше 29 миллионов рублей.