РИАМО - 26 ноя. В Москве специалисты-дендрологи ГБУ «Автомобильные дороги» приступили к проведению работ по омолаживающей обрезке тополей, говорится в сообщении пресс-службы ГБУ «Автомобильные дороги».

«Тополя для озеленения городов стали высаживать с 1946 года. После Великой Отечественной войны было необходимо максимально быстро восстановить визуальный облик Москвы, а также заменить утраченные деревья», - говорится в сообщении

Всего до конца марта 2020 года в столице в рамках омолаживающей обрезки будет обработано порядка 300 деревьев. Благодаря такой работе в течение трех–пяти лет обрезанные тополя не пылят, а также не поражаются тополевой молью-пестрянкой, которая летит на свет в окна и прячется в квартирах на зимовку.

Специалисты почти полностью обрезают крону тополей, а при необходимости вместе с ветвями может удаляться и часть ствола. За процессом следит специалист-дендролог, также предварительно обследуя все деревья. Такой вид работ и называется омолаживающей обрезкой, потому что весной деревья постепенно обрастают, а на следующий год приобретают полностью новую крону.

Основные работы по омолаживающей обрезке тополей в этом году будут проведены в Северном и Южном округах. К обрезке деревьев уже приступили на Ленинградском шоссе. Также специалистами-дендрологами ГБУ «Автомобильные дороги» планируется обработать тополя вдоль ТТК, Дмитровского и Каширского шоссе и на других объектах дорожного хозяйства.