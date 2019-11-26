РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 ноя. Подольский хоккейный клуб «Витязь» 27 ноября сыграет с клубом «Нефтехимик» из Нижнекамска в рамках чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) на домашнем льду, сообщается на сайте подольского клуба.

«В гости к дружине Михаила Кравеца в Подольск приезжает команда под руководством Вячеслава Буцаева. «Нефтехимик» – команда-сенсация Востока, она одержала 10 побед подряд в октябре. Ждем от вас поддержки, земляки! В среду, 27 ноября, все – на трибуны Ледового дворца «Витязь»! Начало в 19:30. На КХЛ ТВ прямая трансляция в 19:20», – говорится в сообщении.

Борьба за место в плей-офф в конференции на Востоке очень острая. «Нефтехимик» входит в восьмерку по набранным очкам, а вот по потерянным опережает лишь занимающий последнее место «Трактор».