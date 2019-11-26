РИАМО - 26 ноя. Гости парка «Остров Мечты» смогут посетить аттракцион в стиле фильмов ужасов «Заброшенный дом» и попытаться найти из него выход, говорится в сообщении пресс-службы парка.

«Загадочный и мрачный «Заброшенный дом» будет выделяться на фоне ярких строений и аттракционов тематического парка «Острова Мечты». Двухэтажное здание с зубчатыми башнями, темными окнами и девятью горгульями, охраняющими фасад, привлечет внимание любителей страшных историй. Во дворе «Заброшенного дома» гости встретят трехметрового дракона. В очереди на аттракцион перед посетителями впервые появится хозяин особняка — Граф Страхов», — говорится в сообщении.

В восьми комнатах особняка посетителей попытаются напугать приведения, полтергейсты и двигающаяся мебель. Обитатели дома постараются затащить гостей в ловушки и задержать их.

Заглянуть в «Заброшенный дом» смогут посетители старше 12 лет. Сама прогулка займет около 5 минут. В доме установлены камеры, и, если впечатлительным гостям потребуется помощь, сотрудники парка тут же ее окажут.

«Заброшенный дом» — это иммерсивный аттракцион в жанре классических историй ужасов, знакомых нам с детства из фильмов и книг. Он создавался более полугода: над экстерьером и внутренним наполнением работали более 100 архитекторов, строителей, декораторов и технических экспертов. Качественные спецэффекты и увлекательный сценарий сделают этот аттракцион популярным приключением для всех любителей «пощекотать нервы», — отметил технический директор тематического парка «Остров Мечты» Иван Шоль.