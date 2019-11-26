РИАМО (КОРОЛЕВ) - 26 ноя. Спасатели в Королеве освободили пожилую женщину, запертую на балконе, сообщила «РИАМО в Королеве» старший инспектор Мытищинского территориального управления Людмила Кузнецова.

25 ноября в Королеве двухлетний ребенок запер свою бабушку на балконе на втором этаже пятиэтажного дома на улице Школьная. Пожилая женщина вышла на балкон квартиры, в то время как ее двухлетний внук проявил интерес к ручке балконной двери. Ребенок просто повернул ручку и закрыл свою бабушку на балконе.

«Женщина не сразу поняла, что ее закрыли, но когда ей стало все ясно, то она сначала не знала к кому обратиться за помощью. К счастью, в окно пострадавшая увидела соседей и попросила их набрать телефон служб спасения «112», объяснив свою ситуацию. На помощь пострадавшей была направлена смена спасателей ПСО-10 (с) Мытищинского территориального управления Мособлпожспаса под руководством спасателя (старшего смены) Сергея Казанского в составе спасателей Виталия Анисимова и Владимира Резникова и спасателя-водителя Сергея Сычева», - сказала Кузнецова.

Прибыв на место происшествия и оценив обстановку, спасатели приняли единственное правильное решение - не вскрывать входную дверь, а установить лестницу, через которую можно попасть на балкон. Женщина выразила признательность спасателям за то, что они открыли балконную дверь ничего не повредив.

«Мособлпожспас» предупреждает: не оставляйте детей без присмотра, детская шалость может обернуться серьезными неприятностями для всех.