РИАМО - 26 ноя. В Москве задержали бывшего полицейского, причастного к противоправной деятельности, ранее его уволили из органов внутренних дел, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления МВД России по Москве.

По данным СМИ, в Москве задержали экс-начальника отделения уголовного розыска одного из столичных ОВД. Его заподозрили в причастности к преступлениям, связанным с операциями с недвижимостью.

«Мужчина, по сведениям некоторых СМИ задержанный 26 ноября по подозрению в причастности к противоправной деятельности, был ранее уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, и сотрудником полиции не является», - говорится в сообщении.

По некоторым сведениям, экс-полицейский был пособником некоего предпринимателя, который владел десятками квартир в Москве. Их сдавали на ночь, либо переделывали под сауны. При этом прежние владельцы около половины данных квартир находятся в розыске как пропавшие без вести.