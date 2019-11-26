РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 ноя. В подмосковном Подольске 27 ноября обсудят благоустройство дворов на улицах Большая Серпуховская и Свердлова, сообщается на сайте администрации округа.

В Подольске проходят встречи специалистов комитета по благоустройству, дорожному хозяйству и транспорту администрации с жителями по вопросам благоустройства дворов. В частности, обсуждается необходимость наличия детских игровых зон, парковочных мест, установки лавочек, поддержания порядка, ямочного ремонта внутридворовых проездов.

«Специалисты комитета рассказывают жителям о запланированных мероприятиях на каждой территории, дают необходимые разъяснения и отвечают на интересующие вопросы. 27 ноября такая консультация пройдет по адресу: улица Большая Серпуховская, дом №4 для жителей двора, в который входят дома №№1 и 3 по улице Свердлова и дом №4 по улице Большая Серпуховская. Начало встречи в 15:00», - говорится в сообщении.

На мероприятие приглашаются жители данной дворовой территории. Также они смогут заполнить опросные листы и высказать свои замечания и пожелания для внесения их в дальнейшие планы благоустройства.