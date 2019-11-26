РИАМО - 26 ноя. Состояние кровель в Москве перед зимой ежедневно проверяют около 70 человек, в случае ухудшения погодных условий их количество может быть увеличено до 200 человек, сообщил журналистам начальник объединения административно-технических инспекций Москвы Дмитрий Семенов.

«Если мы говорим о повседневном режиме - это техническая инспекция - порядка 70 человек. Но когда наступают сложные погодные условия - переход через 0, дальнейшие снегопады с потеплением, то привлекаются дополнительные инспекторы. Максимум, сколько мы можем привлечь, это 200 человек», - сказал Семенов.

Он добавил, что значительно выросли штрафы за неуборку крыш. Так, гражданин теперь должен будет заплатить от 3 до 5 тысяч рублей, когда как раньше штраф составлял от 500 рублей до 1 тысячи рублей. Юридическое лицо должно будет заплатить до 200 тысяч рублей, что в 10 раз больше, чем раньше.