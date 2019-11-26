РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 26 ноя. Мусор с переполненной контейнерной площадки на проезде Чехова в подмосковном Красногорске вывезли по просьбе местного жителя, сообщается на портале «Добродел».

Пользователь сообщил, что с контейнерной площадки на проезде Чехова длительное время не вывозится мусор, от контейнеров появился неприятный запах.

«ООО «Рузский региональный оператор» рассмотрел обращение по вопросу вывоза отходов в горокруге Красногорск и сообщает: вывоз отходов осуществлен», – ответил исполнительный директор ООО «Рузский региональный оператор» Иван Козлов.

Он также добавил, что вывоз строительных отходов обязана осуществить управляющая компания.

«Заказчики имеют право вывозить (строительные отходы – ред.) любыми мусоровывозящими организациями, имеющими лицензию на данный вид отходов и талоны на полигон», – заключил Козлов.