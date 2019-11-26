РИАМО - 26 ноя. Сырный кластер в Подмосковье начнет работать на полную мощность в 2023-2024 годах и производить ежегодно до 19 тысяч тонн сыра, сообщил журналистам во вторник министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

Во вторник в доме правительства Московской области открылся VI Международный агропромышленный молочный форум. Всего в мероприятии участвуют около 300 сельхозпредприятий Подмосковья, а также предприятия и эксперты из 30 стран мира.

«Активное строительство заводов начнется уже в следующем году. Рассчитываем, что в конце следующего года мы уже увидим первые заводы, которые будут построены на территории сырного кластера. Вообще завершить строительство заводов мы планируем в 2022-2023 годах. Ну и примерно в 2023-2024 годах кластер выйдет на полную мощность по объему производства сыра, а это порядка 19 тысяч тонн сыра в год», - сказал Разин.

Сегодня Подмосковье производит порядка 50 тысяч тонн сыра в год.