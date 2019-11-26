РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 ноя. В Подольске жители предпенсионного возраста смогут бесплатно посещать экспозиции краеведческого музея по средам, сообщается в группе «Подольский краеведческий музей» в соцсети «ВКонтакте».

«В Подмосковье реализуется проект для поддержания активного образа жизни «Активное долголетие». В рамках программы Подольский краеведческий музей каждую среду приглашает жителей старшего поколения ознакомиться с экспозицией бесплатно», - говорится в сообщении.

На бесплатное посещение музея приглашаются жители округа в возрасте от 55 (для женщин) и от 60 (для мужчин). Подольский краеведческий музей находится по адресу: улица Советская площадь, дом 7.