РИАМО (ДОМОДЕДОВО) – 26 ноя. Жители Домодедова собрали свыше 160 тонн отработанных автомобильных покрышек с начала текущего года в рамках акции «Шина», сообщается на официальной странице пресс-службы администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

«Свыше 160 тонн покрышек собрали домодедовцы в текущем году в рамках подмосковной акции «Шина», – говорится в сообщении.

25 ноября сотрудники администрации округа, редакции газеты «Призыв», члены организации «Боевое братство» и жители Домодедова ликвидировали свалку резины от большегрузов в Никитском административном округе. Собранный материал отправили на переработку в Фонд рационального природопользования.

Бесплатно сдать отработанные покрышки в Домодедове можно по адресам: улица Промышленная, дом №26 (ООО «Евролайн»); улица Кирова, дом №26 (МБУ «Комбинат Благоустройства»).