РИАМО - 26 ноя. Экспорт подмосковной молочной продукции на Дальний Восток вырос в 2019 году в 2,5 раза, сообщил заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов.

«За 10 месяцев 2019 года отправлено 170 экспортных поездов на Дальний Восток, за данный период в прошлом году их было 67. С 2020 года в дополнение к молочной продукции ежемесячно порядка 2 тысяч тонн замороженной и охлажденной птицы будет экспортироваться по этим маршрутам», - сказал Хромов.

Он отметил, что для этого развиваются три транспортных хаба. Кластерный подход в дополнение ко всем мерам поддержки - это тот комплекс мер, который позволяет региону существенно расти последние пять лет и удерживать лидерство.

«Это ТЛЦ «Селятино», где уже три поезда еженедельно уходят в Китай и Вьетнам. Достраивается терминал ТЛЦ «Восточный» в Электроуглях. И надеемся на запуск в феврале-марте следующего года ТЛЦ «Белый Раст». Данные транспортно-логистические центры позволяют быстро сформировать поезда и оформить документы», - добавил Хромов.

Во вторник в доме правительства Московской области стартовал VI Международный агропромышленный молочный форум. В нем принимают участие компании из 30 стран мира.