РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 26 ноя. Участники домодедовского коллектива индийского танца «Лила Прем» стали победителями II Международного фестиваля-конкурса детского, юношеского и взрослого творчества «Ритмы Столицы», прошедшего в Москве 22-25 ноября, сообщается в официальной группе ГДКиС «Мир» в соцсети «ВКонтакте».

«Коллектив индийского танца «Лила Прем» (руководитель Лидия Конова) завоевал следующие награды: Детская группа (возрастная категория) - дипломант I степени; взрослая группа (возрастная категория 25+) - лауреат I степени; Варвара Самородова (возрастная категория 13-15 лет) - лауреат I степени; Софья Бахолдина (возрастная категория 13-15 лет) - лауреат I степени», - говорится в сообщении.

Фестиваль-конкурс был организован при поддержке министерства культуры Российской Федерации.