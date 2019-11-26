РИАМО (БАЛАШИХА) – 26 ноя. Водителя автобуса №860 метро «Черкизовская» – микрорайон 1 Мая в Балашихе привлекли к дисциплинарной ответственности за отказ посадить пассажиров на два свободных передних места, им пришлось ехать стоя в переполненном автобусе, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Балашихи сообщил на портал о сложившейся ситуации. Когда автобус №860 ехал от метро в сторону области, напарник водителя не разрешил пассажирам сесть на два свободных передних места, из-за чего им пришлось ехать стоя в переполненном автобусе и ссориться с теми, кого они нервировали. АО «Мострансавто» рассмотрело данное обращение.

«Указанный маршрут обслуживает компания ООО «Альфа Грант». По результатам проведенной проверки руководством автопредприятия принято решение о привлечении указанного водителя маршрута №860 к дисциплинарной ответственности. Ему объявлен выговор. Приносим извинения за доставленные неудобства», – говорится в сообщении.

Для водителей и кондукторов проведен дополнительный инструктаж о необходимости строгого соблюдения правил перевозок пассажиров, должностных инструкций и вежливого и корректного общения с пассажирами.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.