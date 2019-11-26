РИАМО - 26 ноя. Мосгорсуд отклонил жалобу защиты на приговор Денису Чуприкову, который украл из Третьяковской галереи в Москве полотно Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» и получил три года колонии строгого режима, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы суда.

«Суд апелляционной инстанции постановил оставить приговор Замоскворецкого суда без изменения – наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии строгого режима, а жалобу – без удовлетворения», – сказал собеседник агентства.

Картина «Ай-Петри. Крым» была украдена с выставки Архипа Куинджи в Третьяковской галерее 27 января 2019 года. На глазах у посетителей неизвестный мужчина снял полотно со стены и унес его. При этом ему никто не помешал. Похитителя задержали в Подмосковье по горячим следам – украденную картину обнаружили в строящемся доме в Одинцовском округе. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Хищение предметов, имеющих особую ценность».

В сентября Замоскворецкий суд столицы приговорил Чуприкова к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.