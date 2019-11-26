РИАМО - 26 ноя. У подмосковных производителей агропродукции есть большой потенциал для выхода на рынки в дальних странах, с помощью поддержки властей региона производители смогут быть конкурентоспособными при поставке молочной продукции на Дальний Восток и в Китай, сообщил зампред правительства Московской области Вадим Хромов.

Во вторник в доме правительства Московской области стартовал VI Международный агропромышленный молочный форум, который пройдет по 27 ноября.

«По экспорту молочной продукции мы регион, которой занимает первое место в ЦФО, и мы уверенно растем. Прогноз на этот год - 125 миллионов долларов, в 2016 году мы экспортировали всего на 84 миллиона долларов. <...> Качество позволит и удвоиться за то время, на которое у нас стоят планы по выходу на 1,7 миллиарда (долларов – ред.) экспорта», - сказал Хромов.

Он отметил, что наибольший объем поступает в страны ближнего зарубежья. Заметный потенциал рынка находится в более дальних странах.

«Йогурты, кефир и сыры составляют основной перечень продукции, который можно экспортировать. По этой продукции производители смогут с помощью нашей поддержки быть конкурентоспособными при транспортировке на Дальний Восток и в Китай», - заключил Хромов.

Ранее министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев выразил уверенность в том, что Подмосковье сможет нарастить экспорт аграрной продукции за рубеж до 1,7 миллиарда долларов к 2024 году.