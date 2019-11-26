РИАМО - 26 ноя. Компания «Генподряд» не выполнила условия контракта на поставку мебели с доставкой, сборкой и установкой в Сергиево-Посадскую центральную районную библиотеку, из-за чего было принято решение по включению компании в реестр недобросовестных поставщиков, говорится в сообщении пресс-службы Московского областного УФАС.

Сергиево-Посадская центральная районная библиотека представила сведения в Московское областное УФАС России о включении компании «Генподряд» в реестр недобросовестных поставщиков из-за невыполнения условий контракта.

«Согласно представленным сведениям, учреждение заключило с обществом контракт на поставку мебели с доставкой, сборкой и установкой», - говорится в сообщении.

Из-за нарушения фирмой условий исполнения контракта, учреждение расторгло контракт в одностороннем порядке. Соблюдение порядка расторжения контракта подтверждено документами и сведениями.

На заседании комиссии Московского областного УФАС России общество не представило документы, свидетельствующие об устранении нарушений условий контракта в установленный законом срок.

Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении сведений, и изучив представленные доказательства, Московское областное УФАС России пришло к выводу, что сведения в отношении общества «Генподряд» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков.