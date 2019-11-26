РИАМО - 26 ноя. В рамках фестиваля «Путешествие в Рождество» будет установлено 130 больших живых елей, центральная ель установлена на Манежной площади, ее украсили 3 километрами гирлянд и 3,5 тысячами игрушек, сообщила журналистам во вторник автор концепции оформления елок фестиваля Ирина Сухотина.

«Каждый год мы повышаем (высоту центральной ели фестиваля – ред.). Мы начали когда-то с 14 метров, это было шесть лет назад. Сейчас елка с основания 22 метра. Этой елке примерно 75 лет. Мы ее искали еще летом. <...>. Всего на фестивале будет установлено 130 больших рождественских елей. Маленькие, метровые елки, которые тоже будут присутствовать <…>, мы не считаем», - сказала Сухотина.

По ее словам, на площадках фестиваля будут установлены елки из Франции, Чехии и других стран. На фестивале впервые будет крымская елка. Центральная елка называется «Москва», ее привезли из Тверской области. На центральную елку ушло порядка трех километров гирлянд и 3,5 тысячи игрушек.

Помимо всего прочего, в рамках фестиваля установят восьмиметровые елки. Одна из них появится на площади Революции. Ее украсят игрушками в виде горящих свечей, балерин, солдатиков-гусар, лошадок-качалок.

Крымская елка будет установлена в Зеленограде. Особенными элементами ее убранства станут игрушки в форме замка Ласточкино гнездо, нежных южных цветов и морских звезд.

На улице Перерва появится Готическая елка, оформленная в фиолетовых тонах. Величественные елки «Северное сияние» появятся на Тверском бульваре у памятника Тимирязеву и на Школьной улице. Игрушечные северные олени и полярные мишки станут украшением этих елочек. Ретрофутуристические елки «Космос» появятся сразу в трех местах - на бульваре Дмитрия Донского, на Митинской улице и на площади Славы.

Центральную Европу представят елки в декорациях «Щелкунчика». Такие ели появятся в Камергерском переулке, на Тверском бульваре у памятника Сергею Есенину, на Матвеевской улице и Ореховом бульваре. Также Южноевропейская елка на Матвеевской улице познакомит со старинными рождественскими традициями на Балканах.

Дизайнерские елки, оформление которых разработали знаменитые российские кутюрье, появятся у ЦУМа и в Новопушкинском сквере. Шанс декорировать елку предоставят и начинающим дизайнерам. Тема конкурса – «Елка детства». Участникам предлагается искать вдохновение в образах Нового года из собственного детства, а также в новогодних воспоминаниях родителей, бабушек и дедушек. Прием работ закончится 27 ноября.

Мероприятия в рамках фестиваля «Путешествие в Рождество», который стартует 13 декабря, проведут на 40 городских площадках.