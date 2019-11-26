Маргарита Грачева из Серпухова, которая лишилась кистей рук из-за ревности мужа-садиста, уже почти два года живет с бионическим протезом и восстанавливает вторую руку. Улыбчивая девушка для многих стала символом борьбы за жизнь и счастье, в этом году она написала книгу «Счастлива без рук» и снялась в смелой фотосессии. В интервью РИАМО Маргарита рассказала о том, как ей живется с робото-рукой, о чем ее книга, и прокомментировала новости о своей свадьбе.

- Маргарита, ваш бионический протез поражает воображение. Что он умеет?

- Конечно, он помощник, но никогда не заменит здоровую руку. Сравнивать протез и здоровую руку бессмысленно. Когда я летала в Германию, где мне делали протез, то видела людей, которые ожидали от протеза слишком многого, и, не получив этого, впадали в депрессию.

В первые дни с протезом было очень неудобно, он раздражал. Сейчас я, конечно, привыкла. Кибер-рука очень крутая, я очень ее люблю. Хотя некоторые пишут: мол, зачем вам такая рука, когда можно было сделать обычную силиконовую руку. А вы ходите и показываете, что у вас робото-рука!

Самая красивая девушка Росгвардии Подмосковья: «Стреляю хорошо, но личного оружия не имею»>>

страница Маргариты Грачевой в соцсети "ВКонтакте"

- А другие протезы у вас есть?

- Вообще у меня три протеза. Бионические белый и черный – абсолютно одинаковые по функционалу, только цвета разные. Белый купили за счет неравнодушных людей, черный я получила от государства. В работе они похожи, жужжат, когда работают.

Мой реабилитолог пошутил, что ночью со мной нельзя воровать колбасу из холодильника – все сразу же проснутся.

А еще у меня есть протез с перчаткой телесного цвета.

- С каким протезом вам комфортнее?

- Я изначально хотела робото-руку, чтобы люди видели, что, если у тебя есть протез, это не значит, что ты какой-то не такой. Хочу доносить это до людей, поэтому я – за робото-протезы!

Ест пиццу, крутит «колесо» и мечтает о волшебной палочке: как живет самая красивая девочка в мире>>

страница Маргариты Грачевой в соцсети "ВКонтакте"

- А как работает бионический протез?

- Протез одевается на силиконовый лайнер, который я заранее надеваю на культю. В протезе есть датчики, на внутренней и внешней стороне, которые реагируют на сигналы мышц. Когда я хочу, например, сжать кисть, работают определенные мышцы, датчик реагирует на это – и рука сжимается. Если подумать, например, что надо согнуть мизинчик – это не работает. У моего протеза есть восемь «хватов», но в основном я пользуюсь двумя. Остальные не нужны, это больше рекламный ход.

- Часто нужно подзаряжаться?

- На ночь я снимаю протез и заряжаю. Сейчас я справляюсь сама, хотя раньше не могла обойтись без помощи. Уровень заряда показан только на одном протезе, на втором такой информации нет. Был случай: мы ходили с подругой в кафе, и когда уже заказали еду, протез разрядился. Пришлось вернуться домой, взять зарядку, вернуться в кафе и уже там поставить себя на зарядку.

Протезы не любят зиму и на морозе разряжаются быстрее.

- А когда летаете, как проходите проверку в аэропорту?

- В аэропорту меня всегда дополнительно проверяют, водят по протезу какой-то специальной бумажкой. Но снимать еще ни разу не просили. С трудом представляю, как его там надевать обратно.

- Вы общаетесь с другими людьми, у которых тоже бионические протезы?

- Мы объединились с тремя ребятами с ампутацией рук. Хотим 8 декабря организовать встречу в Москве для людей с ампутацией, врожденной или приобретенной. Поговорим о протезировании, психологической помощи и многом другом.

Зоопсихолог Анна Климова: «Иногда хочется надеть ошейник на хозяина»>>

страница Маргариты Грачевой в соцсети "ВКонтакте"

- Давайте немного про быт – что получается, а что пока не очень?

- В первый год после случившегося я жила с мамой, сейчас с мамой мы уже не живем. По хозяйству стараюсь все делать сама. Дети, конечно, очень помогают, они во многом самостоятельны. У меня большие проблемы с мелкой моторикой – это точно не мой конек теперь.

Если, например, надо подстричь детям ногти, мы едем к маме, потому что сама – никак.

Не могу закалывать волосы, пуговицы тоже не мои друзья. Молнии я могу застегивать, но это занимает гораздо больше времени, чем раньше. Стараюсь носить то, что без пуговиц и молний. Каждая новая куртка – это новая молния, под которую надо подстраиваться. Зиму я не любила никогда, а теперь еще больше не люблю – из-за одежды.

Все остальное – справляюсь, благодаря своей второй руке. Зубы чищу сама, моюсь тоже, поначалу не могла этого делать самостоятельно. Протез ведь нельзя мочить, я его снимаю. Голову мою левой рукой, сама крашу волосы. Макияж теперь тоже делаю сама.



Еще одна проблема протеза – он довольно тяжелый, около полутора килограмм, то есть тяжелее собственной руки. Поэтому у меня часто болит правое плечо. Когда я на реабилитации, то делаю массажи.

- Вы говорили, что мечтаете вернуться за руль, это удалось?

- Да, я вожу машину, мне довольно удобно безо всякого спецоборудования. Вожу левой рукой, то есть не протезом. Протезом я управлять могу, но лучше этого не делать. Это небезопасно. И конечно, только с автоматической коробкой передач, механику не могу водить.

- Кстати, получается пользоваться смартфоном?

- Вообще, бионические протезы не сенсорные. Поэтому мне помогает пользоваться смартфоном вторая рука, спасенная.

страница Маргариты Грачевой в соцсети "ВКонтакте"

- Расскажите про спасенную руку. Как сейчас работает ваша левая рука?

- Операций пять точно было на руке. Два года – это постоянный круг операций в Москве и реабилитаций в Санкт-Петербурге. В начале октября была последняя операция, мне ломали большой палец. В руке сейчас стоит четыре спицы, а на руке – ортез вместо гипса. Скоро спицы вытащат, снимут ортез, потом меня ждет финальная реабилитация. Больше с левой рукой, скорее всего, ничего делать не буду.

Чувствительность к этой руке на 100% точно не вернется. Сейчас она работает процентов на 15-20. После таких травм это уже здорово, ведь изначально был 1%. Вернулась чувствительность на горячее-холодное.

Но если я, например, с закрытыми глазами буду гладить подушку и кота, то, наверное, не отличу одно от другого.

Левая рука постоянно поднывает, но я уже к этому привыкла, не обращаю внимания. Сейчас там еще спицы, и одна спица пробивается через кожу, это доставляет жуткий дискомфорт. Но все равно эта рука – огромный помощник. Я очень благодарна своему хирургу Тимофею Юрьевичу Сухинину. Была проделана огромная работа, руку собирали из трех частей, операция длилась более 10 часов…



- Маникюр делаете?

- Маникюр делаю всегда, у мня есть мастер в Серпухове и 50-процентная скидка. Кстати, многие спрашивают, растут ли ногти. Ногти – растут, и даже кутикула.

Дизайнер Виктория Гузеева: «Чтобы выглядеть модно, нужно тратить не деньги, а время»>>

страница Маргариты Грачевой в соцсети "ВКонтакте"

- У вас, наверное, бывают фантомные боли?

- Фантомные боли бывают. Точнее, так. У меня чешутся пальцы руки, которой нет. Я пытаюсь их как-то почесать, то есть в уме на это повлиять. Или вот безумно хочу хрустнуть пальцами, хотя я этого не люблю и никогда не делала. Однажды ночью проснулась, хотела выключить телевизор, интуитивно потянулась правой рукой за пультом, но протез-то на зарядке.

- Маргарита, а как пришла идея написать книгу?

- Моя цель – не деньги, конечно. Начинающим писателям книги много денег не приносят. Я хотела помочь людям с инвалидностью, женщинам, которые оказались в непростых жизненных ситуациях или страдают от домашнего насилия. Еще это способ сказать спасибо всем людям, которые помогали и продолжают помогать мне и морально, и материально.

Написать книгу меня побудила мама. Мы писали вместе, вспоминали моменты, которые уже стали стираться из памяти. Мама записывала все на бумаге, потом набирала на компьютере, потому что я не могла всего этого сделать. В книге описаны все события того дня, 11 декабря 2017 года. Есть там история наших отношений с бывшим мужем, в ней подробно описано и то, как мы боролись в судах после случившегося.

«На прием нужно идти с диктофоном» — врач‑терапевт о том, как правильно болеть>>

страница Маргариты Грачевой в соцсети "ВКонтакте"

- Вы думаете о том, когда бывший муж выйдет из тюрьмы?

– Конечно, я переживаю и боюсь. Грачев осужден на 14 лет колонии строгого режима, два уже прошло. Но он может выйти по УДО, по его статьям это возможно.

- Фамилию будете менять?

- Буду менять и себе, и детям, когда закончатся все судебные дела. Если я сейчас поменяю фамилию, то придется вносить изменения во все тома судебных дел, и процесс застопорится.

- Какую помощь вы сейчас получаете от государства?

- У меня инвалидность первой группы, я получаю пенсию около 18 тысяч рублей, плюс на каждого ребенка по 1200 рублей в месяц. Этого, конечно, недостаточно. Один детский сад на двоих детей – это около 7 тысяч рублей. Еще есть 50% льгота на оплату ЖКУ, туалет для инвалидов и бесплатные парковочные места, которые всегда заняты.

страница Маргариты Грачевой в соцсети "ВКонтакте"

- Какие планы у вас на ближайшее будущее?

- Я очень хочу выйти на работу, сейчас в поиске. Планирую в начале следующего года, когда закончится реабилитация.

- Недавно СМИ написали, что вы выходите замуж, это правда?

- Я не ставлю на личной жизни крест и в будущем планирую создать семью. И детей я очень люблю и надеюсь, что у меня когда-нибудь будет дочка. Но сейчас свою личную жизнь я не афиширую и замуж пока не собираюсь.