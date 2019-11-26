РИАМО - 26 ноя. В Подмосковье арестовали адвоката и бывшего участкового полиции, обвиняемых в мошенничестве на 2,3 миллиона рублей в отношении женщины, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ Следственного комитета РФ по Московской области.

Адвокат, осуществлявший защиту женщины под следствием, вступил с бывшим участковым в сговор для хищения денег подзащитной. Злоумышленники пообещали ей условный срок по приговору суда.

«Обвиняемые обманным путем завладели денежными средствами подзащитной в размере 2,3 миллиона рублей, <...> после чего разделили их между собой и распорядились ими по своему усмотрению», – отмечается в материале.

Мужчинам предъявили обвинение в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ). Суд поместил мошенников под арест.