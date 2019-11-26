РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 ноя. Уличные фонари на Ленинградской улице подмосковного Подольска планируют отремонтировать до 10 декабря, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Жительница Подольска написала на портал жалобу на неработающие линии наружного освещения на Ленинградской улице. Она отметила, что уличные фонари не работают по всей улице.

«Домодедовское региональное управление автомобильных дорог ГБУ МО «Мосавтодор» рассмотрело обращение по вопросу восстановления работы освещения на Ленинградской улице. Сообщаю, что работы по ремонту неисправных фонарей освещения будут выполнены до 10 декабря», - сказал начальник Домодедовского регионального управления автомобильных дорог №4 Игорь Мясоедов.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.