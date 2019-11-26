РИАМО - 26 ноя. Городской округ Реутов одним из первых в Подмосковье внедрил в работу мобильное приложение для контроля качества уборки дворниками городских территорий, сообщил во вторник Реутовскому информагентству глава муниципалитета Станислав Каторов.

«Приложение позволяет контролировать качество уборки дворов, детских площадок, тротуаров и проезжей части внутридворовых территорий. Дворник делает фотографии территории до уборки и после нее. Работе с приложением обучено в общей сложности 250 дворников, мастеров и специалистов управляющих компаний. Благодаря ему под постоянным контролем находится состояние всех 211 дворов города и тротуаров», - сказал Каторов.

Он уточнил, что все данные в режиме реального времени поступают в муниципальный сегмент Центра управления регионом (ЦУР). Основываясь на них власти имеют возможность оперативного реагирования на любую нештатную ситуацию в жилищно-коммунальном хозяйстве.

Если на портал «Добродел» будут поступать жалобы о некачественной уборке той или иной территории, тут же будет видно, какой «мастер чистоты» убирал этот участок и какой техник его контролировал.