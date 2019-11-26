РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) – 26 ноя. Службы жилищно-коммунального хозяйства Дзержинского привели в готовность перед ледяным дождем, который синоптики обещают в конце текущей недели, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

«Продолжается подготовка к зиме. В конце текущей недели обещают ледяной дождь. Службы ЖКХ городского округа должны быть готовы к этому, чтобы не было непредвиденных ситуаций», – сказал первый заместитель главы администрации округа Евгений Забойкин.

Также он добавил, что снова в городе стали активно ездить грузовики.

Ранее жители неоднократно жаловались на шумные грузовики, которые ездят ночью по улицам Угрешская, Дзержинская и Ленина. На трех улицах установили дорожные знаки, запрещающие проезд грузового транспорта по ночам.

«Понимаю, что мы сделали все, что могли по закону, – установили знаки. Но отсыпщики не дремлют. <…> Если поток машин не будет уменьшаться, будем принимать другие меры», – заключил Забойкин.