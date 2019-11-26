РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 ноя. В микрорайоне Климовск Подольска в ходе проверки работ по благоустройству дворовой территории на Симферопольской улице депутаты горокруга выяснили, что подрядчик выполняет контракт очень медленно, сообщается в группе «Единая Россия» Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

В рамках партийного проекта «Городская среда» муниципальные кураторы проекта, депутаты фракции «Единая Россия» в совете депутатов Подольска Олег Паскарь и Елена Долженко проверили выполнение работ по благоустройству дворовой территории на улице Симферопольская, у домов №№21, 19, 19А.

«Работы ведутся, но очень медленно. В настоящее время выполнено обустройство парковочных карманов, тротуаров. Ведутся работы по планировке газонов, а к асфальтировке подрядчик еще не приступал», - говорится в сообщении.

Проект «Городская среда» партии «Единая Россия» направлен на благоустройство дворов и мест массового отдыха в регионах и муниципалитетах на основании обращений и инициатив жителей, обеспечение общественного контроля на каждом этапе реализации программ благоустройства. При этом проект координирует работу между органами федеральной, региональной и местной власти, чтобы выйти на комплексные проекты по благоустройству территорий, а также способствует вовлечению в эту работу местных жителей. Особое внимание уделяется благоустройству городских парков.